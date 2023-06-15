«Татнефть» намерена построить 30 сеть АЗС в Кировской области

Компания «Татнефть» планирует построить 30 АЗС в Кировской области. Соглашение стороны подписали в ходе Петербургского международного экономического форума, передает пресс-служба кировского правительства.

«В рамках соглашения планируется построить на территории Кировской области сеть АЗС и комплексов компании», — отметили в пресс-службе.

Инвестиции оценивают в несколько миллиардов рублей. Однако, по словам главы региона Соколова, в случае открытия сети АЗС «Татнефти» усилится конкуренция на рынке, в результате чего стоимость бензина снизится.

"Ъ-Казань"