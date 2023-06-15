В Ярославской области выявили «черных кредиторов»

За первый квартал 2023 года в Ярославском регионе выявили трех нелегальных кредиторов. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом, как отмечает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов, обнаруженные «наземные» мошенники составляют лишь малую часть, в основном злоумышленники работают в интернете. Как пояснили эксперты регионального отделения, 214 компаний из числа выявленных «черных кредиторов» работали в онлайн-формате и предлагали свои услуги в соцсетях и мессенджерах.

Всего по стране за первый квартал этого года Банк России выявил более 1,1 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности.

Алла Чижова