Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодарский суд запретил пастору евангельской церкви заниматься общественной деятельностью на семь лет

Судьи Краснодарского краевого суда назначали бывшему пастору религиозной группы Христиан веры евангельской «Христа Спасителя» в Анапе Николаю Богославскому ограничение на осуществление общественной деятельности, администрирование сайтов в сети Интернет на срок семи лет. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В апреле Анапский городской суд приговорил господина Богославского по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») к одному году колонии-поселения. Помимо этого, ему назначен штраф в размере 5 тыс. руб.

Согласно приговору, подсудимый, будучи пастором религиозной группы, в феврале 2022 года участвовал в конференции церквей Международного христианского движения «Новое поколение» (зарегистрирована в Латвийской республике и признана нежелательной в РФ) в городе Раменское Московской области. Господин Богославский привлечен к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности нежелательной организации»). Несмотря на это продолжил участие в данной организации.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...