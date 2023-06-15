Краснодарский суд запретил пастору евангельской церкви заниматься общественной деятельностью на семь лет

Судьи Краснодарского краевого суда назначали бывшему пастору религиозной группы Христиан веры евангельской «Христа Спасителя» в Анапе Николаю Богославскому ограничение на осуществление общественной деятельности, администрирование сайтов в сети Интернет на срок семи лет. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В апреле Анапский городской суд приговорил господина Богославского по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») к одному году колонии-поселения. Помимо этого, ему назначен штраф в размере 5 тыс. руб.

Согласно приговору, подсудимый, будучи пастором религиозной группы, в феврале 2022 года участвовал в конференции церквей Международного христианского движения «Новое поколение» (зарегистрирована в Латвийской республике и признана нежелательной в РФ) в городе Раменское Московской области. Господин Богославский привлечен к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности нежелательной организации»). Несмотря на это продолжил участие в данной организации.

Олег Исаев

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