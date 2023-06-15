В ОЭЗ «Липецк» планируют построить производство посуды за 4 млрд рублей

ООО «Инвестпро» планирует построить производство посуды из опалового стекла в особой экономической зоне «Липецк». Соглашение об этом власти региона подписали с компанией на Петербургском международном экономическом форуме.

Объем инвестиций оценивается в 4 млрд руб. Ожидается, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2025 года. Проектная мощность производства не раскрывается. Власти рассчитывают на создание более 200 рабочих мест. В правительстве региона отметили, что это будет «первый завод посуды из опалового стекла в России», а пока такую посуду импортируют из Франции, Италии, Китая, ОАЭ и Ирана.

Директор ООО «Инвестпро» Алексей Шаров сообщил, что компания может привлечь финансирование в Фонде развития промышленности.

«Производство посуды — интересная и перспективная отрасль, которая начинает развиваться в регионе. Уверен, проект по выпуску отечественного опалового стекла будет успешным и позволит не только заместить импортную продукцию, но даст возможность жителям нашего региона и страны приобретать высококачественные товары без переплаты»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Компания уже включена в список резидентов на сайте ОЭЗ. Там сообщается, что проект находится на стадии проектирования.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестпро» зарегистрировано на территории ОЭЗ «Липецк» в Грязинском районе в феврале 2023 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. Гендиректор и владелец — Алексей Шаров. Финпоказатели компания не раскрывала.

Сергей Калашников

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