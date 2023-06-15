Нижегородские проекты получат 45 млн рублей грантов от «Росмолодежи»

Победителем грантового конкурса «Росмолодежи» стал 81 проект из Нижегородской области. Общая сумма поддержки составит 45,2 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего на конкурс было подано 488 молодежных проектов от Нижегородской области. Регион лидером по числу победителей. Размеры грантов составили от 55 тыс. до 1 млн руб. Самую большую поддержку получила Анна Динеева с проектом выездной школы «психогигиенных и надпрофессиональных» студентов «Немедли».

«Среди проектов, представленных нашей молодежью, — очень важные социальные инициативы. Это и поддержка военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации, их семей, раненых бойцов, проходящих лечение в госпиталях, детей Донбасса, и регулярные бесплатные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Молодцы, так держать!» — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

До конца этого года «Росмолодежь» планирует провести еще несколько грантовых конкурсов.

В 2022 году по итогам всех конкурсов поддержку получили 154 молодежных проекта из Нижегородской области, сумма грантов составила 106,6 млн руб. Регион стал вторым по количеству победителей и третьим по сумме призов.

Анастасия Еремина