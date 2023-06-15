ПМЭФ-2023: Генпрокурор России провел встречу с генпрокурором Армении

На полях XXVI Петербургского международного экономического форума генеральный прокурор России Игорь Краснов провел встречу с генпрокурором Армении Анной Вардапетян. Главы ведомств обсудили подписанную в декабре прошлого года программу сотрудничества на 2023-2024 годы, которая уже реализуется. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Господин Краснов акцентировал внимание на совместных мероприятий двух ведомств. Так, в Ереване проводились образовательные мероприятия для военных прокуроров с участием специалистов Военного университета Минобороны России. Также генпрокурор РФ упомянул недавно состоявшийся первый семинар в рамках подписанной программы сотрудничества, где обсуждались вопросы использования электронных доказательств в уголовном и гражданском процессах.

В заключение встречи Игорь Краснов поблагодарил Анну Вардапетян за конструктивный подход к сотрудничеству, приверженность принципам профессиональной этики, независимости, беспристрастности. Ранее подобная рабочая встреча генпрокуроров России и Армении проходила в декабре 2022 года в Москве.

Полина Пучкова

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