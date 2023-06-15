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Коммерсантъ FM
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«Медиабизнес не видел такого роста последние 20 лет»

Владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор — в интервью “Ъ FM”

Чего не хватает российской рекламе? Какова ситуация в медиабизнесе? И как развиваются новые бренды и технологии на этом рынке? На эти вопросы экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову ответил владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор на Петербургском экономическом форуме.

Фото: Пресс-служба MAER

Фото: Пресс-служба MAER

— В первую очередь хочу спросить, как вам форум, каковы первые впечатления? Как вы чувствуете по бизнесу, что происходит в стране?

— По сравнению с форумом прошлого года разница колоссальная. В этот раз здесь присутствуют новые бренды, новые компании, те, кто пришел на наш рынок. Приехали представители почти всех дружественных стран. Мы видим и арабов, и китайцев, и индусов — кого только здесь нет.

— Но вам это помогает в бизнесе?

— 100%. Мы готовились к этому 10 лет — готовили рекламные технологии, на которые получили 17 патентов, и сегодня здесь мы помогаем развиваться новым брендам. Мы говорим о новых рекламных технологиях, которые позволяют маркам, компаниям, которые приходят на российский рынок, дойти до своего потребителя.

Если сравнивать прошлый год и этот, в первом квартале мы видим рост по всем показателям, и продовольственные, и непродовольственные товары выросли на 3-7%, а то и до 15% в некоторых категориях. Мы видим, что авторынок увеличился на рекордные 112%. Да, это китайские бренды, но они же подняли нашу, так скажем, экономику с точки зрения автомобилестроения. Они выходят на рынок — больше пяти брендов, которые говорят, на чем нам теперь ездить. Я бы никогда в жизни не подумал, что такое количество китайских автомобилей может быть в нашей стране, а сегодня мы с этим уже свыклись. За год поменялось многое — трансформация идет и на медиарынке. Наш холдинг сегодня занимает лидирующую позицию по отношению к компаниям, которые выводят новые марки.

— А с точки зрения конкуренции какая у вас сейчас ситуация?

— Конкуренция высокая как никогда. За последние 20 лет медиабизнес не видел такого роста. Мы как медиахолдинг по отношению к прошлому году по первому кварталу выросли на 148%. Это говорит о том, что новые компании стали стремительно вкладывать в свой имидж, в знание своего товара. И мы понимаем, что игроки, которые пришли в страну, начинают вкладывать в свой бренд, а вывести марку на рынок — это как минимум год-четыре, то есть в ближайшие три года медиабизнес будет очень хорошо расти.

— Как вы коммуницируете с потребителем? Какие каналы востребованы на данный момент?

— В первую очередь мы предлагаем новые технологии, на сегодняшний день у нас есть 17 патентов на рекламные технологии, например, Lightborn. Она позволяет на уличных экранах по всей стране запускать одновременно единый контент в виде картинки и дополнительного текста. Мы можем собирать контент разного уровня в моменте.

— Такой искусственный интеллект, получается?

— Да, конечно, мы уже работаем с искусственным интеллектом. У нас есть целая команда, которая каждый день генерит контент с ИИ.

— Я понимаю, бизнес есть бизнес, а деньги есть деньги, но все-таки у нас есть определенная социальная задача. Вот в этом направлении у вас какие-то есть планы?

— Да, вы знаете, мы вчера на Петербургском экономическом форуме заявили, что направляем в ближайший год 1 млрд руб. на социальный контент, тот, который создает культурный код в стране. Важно донести мысль о культурном коде до крупных компаний и рекламодателей.

— Это очень важно, да.

— Все мы верим в наши ценности. Ценности нашей семьи, ценности нашей русской зимы или ценности любви к маме, понимаете? Вот чего не хватает нашей рекламе сегодня.

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