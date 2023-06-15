Воронежцев пригласили на «Русский завтрак»

В Воронеже в гипермаркете «Лента» на ул. Домостроителей, 24 в рамках проекта «Русский завтрак» 17 июня пройдут мастер-классы шеф-повара Евгения Матусевича по приготовлению вкусного блюда для красивого и сытного начала дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эконива Фото: Эконива

Инициатором проекта «Русский завтрак» выступила компания «ЭкоНива», производитель молочной продукции. Партнерами стали федеральная мультиформатная сеть «Лента» и всероссийский проект «Гастрономическая карта России». Так, герои «Русского завтрака» из 20 городов России, среди которых легендарные шеф-повара и талантливая молодежь, рестораторы и отельеры, создают блюда на основе молочных продуктов «ЭкоНивы» с учетом гастрономических традиций каждого региона.

По словам автора концепции «Русского завтрака» и руководителя «Гастрономической карты России» Екатерины Шаповаловой, география «ЭкоНивы» и «Ленты» позволяет познакомить с современной русской кухней каждого пятого россиянина. «Нам необходимо осознать нашу национальную идентичность, которая станет основой сферы гостеприимства», — считает она.

Бренд-директор направления HoReCa компании «ЭкоНива-Продукты питания» и руководитель проекта «Русский завтрак» Екатерина Дюрр отметила, что от города к городу рецепт и подача традиционного блюда может меняться, но неизменными во всех регионах без исключения остаются молочные продукты: «Поэтому для нас, как лидера отрасли, важно, чтобы молочная продукция высокого качества была доступна любому жителю нашей страны». По ее словам, через интерпретацию рецептов проект «Русский завтрак» проведет по гастрономическим особенностям регионов и расскажет, как можно готовить по-новому.

Фото: Эконива

В Воронеже мастер-классы проведет Евгений Матусевич, шеф-повар ресторана «Сеновал», расположенного в Рамонском районе при отеле Farm & Village. Он не только угостит манниками с творогом и черничным вареньем, но и расскажет, как приготовить полезную выпечку без яиц и муки. «Мое детство прошло в деревне у дедушки, где продукты были натуральными и простыми, а блюда из них получались по-особому вкусными», — объяснил шеф-повар свою тягу к старинным рецептам.

Мастер-классы пройдут в воронежской «Ленте» 17 июня в 11:30 и 13:00.