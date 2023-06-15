Замглавы саратовского СКР стал Иван Михайлин

Иван Михайлин занял пост заместителя руководителя СУ СКР по Саратовской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Полковнику юстиции Михайлину 42 года. В 2002-м он закончил Саратовскую государственную академию права и пришел работать в облпрокуратуру: «замещал должности помощника прокурора, следователя и старшего следователя прокуратуры Ершовского района, Ленинского района Саратова, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел региональной прокуратуры, старшего следователя и следователя по особо важным делам отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма следственного управления областного надзорного органа».

С 2007 года по 2011-й Иван Михайлин работал следователем по особо важным делам и референтом отдела процессуального контроля СУ СКР. С 2011 по 2015 гг. был инспектором, а затем главным инспектором того же отдела.

С 2015-го по 2021 год руководил следственным отделом по Октябрьскому району Саратова. С 2021-го возглавлял контрольно-следственный отдел и первый контрольно-следственный отдел регионального СКР.

Иван Михайлин имеет медали «За безупречную службу» степени, «За усердие в службе» и другие ведомственные награды.

Дарья Васенина