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Ассоциация КП ПОО запускает витрину ИТ-продуктов, разработанных крупнейшими отраслевыми компаниями страны

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (Ассоциация КП ПОО) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официально объявит о запуске витрины ИТ-продуктов крупнейших компаний страны. Главным оператором витрины выступает «Ростелеком».

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

На витрине будут представлены более 100 ИТ-решений — собственных разработок компаний «Ростелеком», «Газпром нефть», «Транснефть», РЖД, «Дом.РФ» и «Гринатом». Витрина ИТ-продуктов — это уникальный ресурс для кросс-отраслевого обмена собственными решениями между крупнейшими компаниями страны. Доступ к ресурсу будет открыт с 15 июня для всех экспертов ИТ-рынка после прохождения регистрации.

15 июня в 11:00 на стенде «Ростелекома» в официальном запуске витрины ИТ-продуктов Ассоциации КП ПОО примут участие: старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов; вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов; заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин; директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов; директор дирекции информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций и «Газпром нефть» Антон Думин; управляющий директор «Дом.РФ» Николай Козак; председатель Ассоциации КП ПОО Рената Абдулина.

Дата и место мероприятия: 15 июня 2023 года с 11:00 до 11:30, стенд «Ростелекома» (напротив павильона F, место 18).

Спикеры:
Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»;
Рената Абдулина, председатель Ассоциации КП ПОО.

Ассоциация КП ПОО — это первое объединение крупнейших потребителей ПО и ИТ-оборудования в России. Ассоциация создана в 2021 году в целях защиты общих интересов и консолидации усилий крупнейших заказчиков ПО и ИТ-оборудования; повышения качества и конкурентоспособности российских ИТ-решений; развития рынка ИТ-кадров. Членами ассоциации являются: «Росатом», «Ростелеком», «Роскосмос», «Газпром нефть», «Транснефть», РЖД, «Дом.РФ».

ПАО Ростелеком

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