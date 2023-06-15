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Республика Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашений на 40 млрд рублей

Республика Адыгея в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует подписать с инвесторами соглашения на общую сумму 40 млрд руб. Об этом сообщает глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Фото: Мурат Кумпилов

Фото: Мурат Кумпилов

Среди предполагаемых инвестпроектов — строительство промышленного парка, расширение гофропроизводства, реконструкция бизнес-отеля.

В 2022 году на ПМЭФ Кабмин Республики Адыгеи подписал с ГК «Ромекс» контракт на строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров в городе Адыгейске. Объем инвестиций в строительство объекта составлял 6,3 млрд руб.

Олег Исаев

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