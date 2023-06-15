ПМЭФ-2023: «Ростелеком» будет обеспечивать связь в центре ИТМО Хайпарк

«Ростелеком» стал техническим партнером комплексного научно-образовательного центра ИТМО Хайпарк по итогам подписания соглашения с АО «ИТМО Хайпарк» на Петербургском международном экономическом форуме. По условиям документа компания построит на территории комплекса узел связи и проложит до него две оптоволоконные линии.

Договор вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр Логинов и генеральный директор «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров. Кроме прокладки основного и резервного кабеля до 2024 года «Ростелеком» также должен будет предоставлять резидентам ИТМО Хайпарка услуги информационной безопасности и телекоммуникационные сервисы.

«По своей идеологии ИТМО Хайпарк — это не просто кампус Университета ИТМО с техдолиной, где будут располагаться современные производства и офисы IT ориентированных компаний, это платформа для инноваций, для внедрения новейших российских разработок на всех этапах строительства и эксплуатации. Ростелеком создаст базисную платформу для создания новейшей инфраструктуры, отвечающей нашим потребностям»,— прокомментировал подписание документа Андрей Назаров.

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