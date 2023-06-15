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Жителя Екатеринбурга арестовали за попытку стать боевиком в Сирии

В Казани сотрудники правоохранительных органов Свердловской области задержали жителя Екатеринбурга, который в 2015 году пытался стать боевиком в Сирии. Суд постановил его взять под арест, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По данным СКР, обвиняемый — 40-летний уроженец Средней Азии — предпринял неудачную попытку перебраться в Сирию с целью вступить в террористическую организацию и участвовать в боевых действиях. Когда перебраться в иностранное государство ему не удалось, он стал проживать в Екатеринбурге.

«Сотрудники правоохранительных органов выявили совершенные им противоправные действия. В настоящее время по данному уголовному делу следователем СКР продолжается проведение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы»,— отметили в СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, факт попытки выезда за пределы Российской Федерации с целью участия в незаконных вооруженных формированиях выявили сотрудники полиции из Центра по противодействию экстремизму. Поводом для расследования стала поступившая оперативная информация.

Задержанному предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 208 УК РФ (покушение на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании). «Теперь ему грозит реальная уголовная ответственность на срок порядка 10 лет»,— подчеркнул полковник Горелых.

Алена Бормотова

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