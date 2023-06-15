В Красногорском районе Удмуртии представили нового прокурора

Новым прокурором Красногорского района Удмуртии назначен советник юстиции Дмитрий Осипов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Дмитрий Осипов родился в 1976 году в Глазове, окончил Удмуртский государственный университет по юридической специальности. В органах прокуратуры служит с 2002 года, с февраля 2017 года замещал должность заместителя прокурора Юкаменского района.

15 июня в новом качестве Дмитрия Осипова зампрокурора Удмуртии Дмитрий Токарев представил руководителям правоохранительных, контрольно-надзорных органов, представителям судейского сообщества, председателю районного совета депутатов.