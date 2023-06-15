Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Красногорском районе Удмуртии представили нового прокурора

Новым прокурором Красногорского района Удмуртии назначен советник юстиции Дмитрий Осипов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Дмитрий Осипов родился в 1976 году в Глазове, окончил Удмуртский государственный университет по юридической специальности. В органах прокуратуры служит с 2002 года, с февраля 2017 года замещал должность заместителя прокурора Юкаменского района.

15 июня в новом качестве Дмитрия Осипова зампрокурора Удмуртии Дмитрий Токарев представил руководителям правоохранительных, контрольно-надзорных органов, представителям судейского сообщества, председателю районного совета депутатов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...