Новостям не доверяют все больше

Доверие и интерес к новостям снижается, страх дезинформации растет, популярность соцсетей как источника новостей увеличивается. К таким выводам пришли авторы исследования о потреблении новостей в интернете, проведенного Reuters Institute. Среди соцсетей такие сервисы, как TikTok и Telegram, выигрывают у более традиционных Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Twitter.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Исследовательский центр Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) при Оксфордском университете опубликовал ежегодный доклад (.pdf), посвященный тому, как люди потребляют новости в интернете. В числе прочего авторы доклада изучали, какими источниками информации люди пользуются, насколько им доверяют, как это доверие меняется с течением времени и т. д. Авторы исследования опросили 93 тыс. человек из 46 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Индия, Колумбия, Нигерия.
Доверие к новостям несколько снизилось за год — число тех, кто ответил, что доверяет большинству новостей большую часть времени, снизилось на 2 п. п., до 40%. Выше всего доверие к новостям в Финляндии (69%), ниже всего — в Греции (19%). Существенное снижение — на 7 п. п., до 43% — произошло в Германии. 56% опрошенных беспокоит вопрос возможной дезинформации и неверных сведений в новостном контенте — на 2 п. п. больше, чем годом ранее. Особенно высок уровень беспокойства такого рода в Африке (77%), ниже всего он в Европе (53%).
Общий интерес к новостям также снижается — только 48% заявили, что их очень интересуют новости, против 63% в 2017 году. При этом доля тех, кто старается избегать новостного контента, составляет 36% и близка к рекордному уровню, хотя и снизилась на 2 п. п. с максимума 2022 года.
Особенно часто люди стараются избегать тяжелого или вызывающего дискуссии контента, такого как новости о ситуации на Украине, вопросах национальной политики, гендерном и расовом неравенстве, изменении климата и т. д.
Как отмечают авторы доклада, существенно меняется использование соцсетей для чтения новостей. В частности, наблюдалось снижение популярности традиционных соцсетей, таких как Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Twitter, и рост популярности таких сервисов, как TikTok, YouTube и Telegram. Так, использование Facebook с 2017 года снизилось на 8 п. п., до 57, а использование TikTok и Telegram выросло на 3 п. п. и 5 п. п. соответственно.
В целом люди все чаще начинают чтение новостей именно из соцсетей или агрегаторов.
Доля тех, кто сначала заходит на сайт или в приложение издания, снизилась в сравнении с 2018 годом на 10 п. п., до 22%. 30% пользователей начинает просмотр новостей в соцсетях.
Более молодые пользователи чаще читают новости в соцсетях, а не на сайтах или в приложениях изданий. Есть и различия по странам: например, в Северной Европе большинство пользователей читает новости на сайтах или в приложениях, а в некоторых странах Азии и Латинской Америки, например, в Таиланде и Чили большинство пользуется для этого соцсетями.
«Наши данные показывают, как различные потрясения последних нескольких лет, такие как (конфликт на Украине.— “Ъ”) и пандемия коронавируса, ускорили структурные сдвиги в сторону более цифровой и мобильной медиасреды с доминированием платформ, что имеет дальнейшее воздействие на бизнес-модели и форматы журналистики»,— отмечают авторы доклада.
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Доля тех, кто готов покупать подписку на новостные ресурсы, стабилизировалась. Эти данные собирали только по 20 наиболее богатым странам из списка, так как в остальных странах такие практики распространены намного меньше. В среднем по этим странам доля людей, платящих за такие подписки, составляла в среднем 17%, как и годом ранее. Выше всего доля тех, кто платит за подписку на новостные издания, в Норвегии (39%), ниже всего из 20 стран в Великобритании и Японии (9%). 23% опрошенных заявили, что за последний год отменили по крайней мере одну подписку. Среди причин неготовности платить за это многие опрошенные называли рост стоимости жизни или высокие цены на подписку.