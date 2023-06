Новостям не доверяют все больше

Доверие и интерес к новостям снижается, страх дезинформации растет, популярность соцсетей как источника новостей увеличивается. К таким выводам пришли авторы исследования о потреблении новостей в интернете, проведенного Reuters Institute. Среди соцсетей такие сервисы, как TikTok и Telegram, выигрывают у более традиционных Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Twitter.

Исследовательский центр Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) при Оксфордском университете опубликовал ежегодный доклад (.pdf), посвященный тому, как люди потребляют новости в интернете. В числе прочего авторы доклада изучали, какими источниками информации люди пользуются, насколько им доверяют, как это доверие меняется с течением времени и т. д. Авторы исследования опросили 93 тыс. человек из 46 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Индия, Колумбия, Нигерия.

Доверие к новостям несколько снизилось за год — число тех, кто ответил, что доверяет большинству новостей большую часть времени, снизилось на 2 п. п., до 40%. Выше всего доверие к новостям в Финляндии (69%), ниже всего — в Греции (19%). Существенное снижение — на 7 п. п., до 43% — произошло в Германии. 56% опрошенных беспокоит вопрос возможной дезинформации и неверных сведений в новостном контенте — на 2 п. п. больше, чем годом ранее. Особенно высок уровень беспокойства такого рода в Африке (77%), ниже всего он в Европе (53%).

Общий интерес к новостям также снижается — только 48% заявили, что их очень интересуют новости, против 63% в 2017 году. При этом доля тех, кто старается избегать новостного контента, составляет 36% и близка к рекордному уровню, хотя и снизилась на 2 п. п. с максимума 2022 года.

Особенно часто люди стараются избегать тяжелого или вызывающего дискуссии контента, такого как новости о ситуации на Украине, вопросах национальной политики, гендерном и расовом неравенстве, изменении климата и т. д.

Как отмечают авторы доклада, существенно меняется использование соцсетей для чтения новостей. В частности, наблюдалось снижение популярности традиционных соцсетей, таких как Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Twitter, и рост популярности таких сервисов, как TikTok, YouTube и Telegram. Так, использование Facebook с 2017 года снизилось на 8 п. п., до 57, а использование TikTok и Telegram выросло на 3 п. п. и 5 п. п. соответственно.

В целом люди все чаще начинают чтение новостей именно из соцсетей или агрегаторов.

Доля тех, кто сначала заходит на сайт или в приложение издания, снизилась в сравнении с 2018 годом на 10 п. п., до 22%. 30% пользователей начинает просмотр новостей в соцсетях.

Более молодые пользователи чаще читают новости в соцсетях, а не на сайтах или в приложениях изданий. Есть и различия по странам: например, в Северной Европе большинство пользователей читает новости на сайтах или в приложениях, а в некоторых странах Азии и Латинской Америки, например, в Таиланде и Чили большинство пользуется для этого соцсетями.

«Наши данные показывают, как различные потрясения последних нескольких лет, такие как (конфликт на Украине.— “Ъ”) и пандемия коронавируса, ускорили структурные сдвиги в сторону более цифровой и мобильной медиасреды с доминированием платформ, что имеет дальнейшее воздействие на бизнес-модели и форматы журналистики»,— отмечают авторы доклада.

Доля тех, кто готов покупать подписку на новостные ресурсы, стабилизировалась. Эти данные собирали только по 20 наиболее богатым странам из списка, так как в остальных странах такие практики распространены намного меньше. В среднем по этим странам доля людей, платящих за такие подписки, составляла в среднем 17%, как и годом ранее. Выше всего доля тех, кто платит за подписку на новостные издания, в Норвегии (39%), ниже всего из 20 стран в Великобритании и Японии (9%). 23% опрошенных заявили, что за последний год отменили по крайней мере одну подписку. Среди причин неготовности платить за это многие опрошенные называли рост стоимости жизни или высокие цены на подписку.

Яна Рождественская