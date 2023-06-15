В Самарской области 20 млрд рублей инвестируют в производство беспилотников

Самарская область договорилась с компанией «Транспорт будущего» о производстве в регионе беспилотных систем. Документ подписали глава региона Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Юрий Козаренко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На реализацию проекта в Самарской области будет потрачено 20 млрд руб. Планируется создание около тысячи рабочих мест.

Помимо создания беспилотнитков проект предусматривает подготовку отечественной комплектующей базы. Начало производства БПЛА в Самарской области запланировано на конец текущего года.

Георгий Портнов