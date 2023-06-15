Суд ужесточил приговор бывшему пресс-секретарю губернатора Курганской области

Курганский областной суд изменил приговор бывшему пресс-секретарю губернатора Курганской области Александру Тетерину, признанному виновным в мошенничестве. Размер штрафа ему увеличен в два раза, до 200 тыс. руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в суде.

Также суд переквалифицировал Александру Тетерину обвинение с ч. 5 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Апелляцию на приговор подала прокуратура, которая посчитала его слишком мягким. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года Курганский городской суд признал Александра Тетерина виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и назначил ему штраф в 100 тыс. руб. От его уплаты он был освобожден в связи с истечением сроков давности. Как установил суд, в 2017 году Александр Тетерин и председатель Федерации футбола Курганской области похитили почти 448 тыс. руб., выделенных на поездку спортивной команды на соревнования. Соучастники с помощью фиктивных документов возместили расходы в ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий», хотя деньги на поездку поступили со счета ООО «Российский футбольный союз». Господин Тетерин свою вину не признал.

Александр Тетерин был пресс-секретарем губернатора Курганской области с октября 2021 по май 2022 года.

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