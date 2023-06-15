«Мирасу» выделят субсидии из бюджета Башкирии

Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления из бюджета субсидий недавно созданной автономной некоммерческой организации развития культуры и туризма родного края «Мирас». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Субсидии будет выделять управление делами главы республики на оплату коммунальных услуг, заработной платы и других расходов, на проведение мероприятий различных уровней, экскурсий и туристических походов в рамках уставной деятельности, на создание фильмов, клипов, национальной одежды, сувенирной продукции, предоставление услуг общественного питания, разработку и внедрение изделий народного художественного промысла, национальной одежды и сувенирной продукции.

АНО зарегистрировано в марте текущего года. Руководителем является Алла Ахметшина. Основной вид деятельности — организация конференций и выставок.

Влада Шипилова

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