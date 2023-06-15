«Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» будут совместно развивать цифровые проекты

«Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере реализации проектов цифровой трансформации

Фото: ПАО «Ростелеком»

Документ в рамках ПМЭФ–2023 подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков и вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «Атомстройэкспорта» Ольга Толстунова.

Помимо разработки и внедрения единых подходов к процессу цифровой трансформации, взаимодействие компаний охватит такие направления, как создание доверенной мобильной среды и цифровых сервисов на базе инфраструктуры pLTE/5G на площадке строительства АЭС.

Кроме того, партнерство предполагает совместное развитие цифровой инфраструктуры и решений в области информационной безопасности, использование облачных сервисов и промышленного интернета, внедрение лучших практик построения сетей связи, а также создание совместных платформенных решений, которые повысят качество сервисов для сотрудников компаний и третьих сторон.

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