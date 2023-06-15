В Адыгее против мужчины, оказавшего сопротивление полиции, возбудили уголовное дело

Тахтамукайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») против 34-летнего жителя поселка Яблоновского. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Адыгея.

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По версии следствия, в мае 2023 года сотрудники полиции прибыли по заявлению местной жительницы в один из многоквартирных домов в поселке Яблоновском. В ходе работы правоохранителей 34-летний мужчина оказал сопротивление и применил насилие к одному из представителей власти.

Расследование уголовного дела продолжается.

Олег Исаев

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