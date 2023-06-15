Мэр Новосибирска выступил за изменение надписей в рекламе на кириллицу

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что поддерживает изменение надписей в уличной рекламе на кириллицу. «Думаю, что большинство новосибирцев меня в этом поддержат. Но нужно свериться с законодательством, проверить насколько нормативная база соответствует такой установке и какие документы нужно будет принять дополнительно»,– сказал он журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инициатива о запрете рекламных вывесок на иностранном языке обсуждалась в Госдуме еще в прошлом году. Как сообщал «Ъ», глава комитета по культуре Елена Ямпольская назвала вывески на латинице «дурновкусной модой» и призвала создавать «национальную языковую среду».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.