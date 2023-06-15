Роспотребнадзор признал не пригодными для купания девять пляжей Нижнего Новгорода

Нижегородское управление Роспотребнадзора оценило состояние водоемов на городских пляжах. Пригодными для купания признаны шесть территорий. Еще девять не соответствуют требованиям – купаться в них небезопасно.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Проверку не прошли следующие водоемы:
- озеро второй очереди у Автозаводского парка на проспекте Молодежном;
- озеро Силикатное на проспекте Ленина, 23;
- озеро Сортировочное, пляж в Березовой роще;
- озеро Сортировочное, пляж на улице Архангельской;
- озеро у больницы № 39;
- озеро Лунское;
- озеро Пестичное;
- озеро Светлоярское, пляж на улице Мокроусова;
- озеро Светлоярское, пляж на улице Гаугеля.
Купальный сезон открылся в Нижнем Новгороде с 1 июня. Спасатели дежурят ежедневно с 10:00 до 19:00 на 15 городских пляжах.