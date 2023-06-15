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Роспотребнадзор признал не пригодными для купания девять пляжей Нижнего Новгорода

Нижегородское управление Роспотребнадзора оценило состояние водоемов на городских пляжах. Пригодными для купания признаны шесть территорий. Еще девять не соответствуют требованиям – купаться в них небезопасно.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проверку не прошли следующие водоемы:

  • озеро второй очереди у Автозаводского парка на проспекте Молодежном;
  • озеро Силикатное на проспекте Ленина, 23;
  • озеро Сортировочное, пляж в Березовой роще;
  • озеро Сортировочное, пляж на улице Архангельской;
  • озеро у больницы № 39;
  • озеро Лунское;
  • озеро Пестичное;
  • озеро Светлоярское, пляж на улице Мокроусова;
  • озеро Светлоярское, пляж на улице Гаугеля.

Купальный сезон открылся в Нижнем Новгороде с 1 июня. Спасатели дежурят ежедневно с 10:00 до 19:00 на 15 городских пляжах.

Анастасия Еремина

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