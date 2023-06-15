Роспотребнадзор признал не пригодными для купания девять пляжей Нижнего Новгорода

Нижегородское управление Роспотребнадзора оценило состояние водоемов на городских пляжах. Пригодными для купания признаны шесть территорий. Еще девять не соответствуют требованиям – купаться в них небезопасно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проверку не прошли следующие водоемы:

озеро второй очереди у Автозаводского парка на проспекте Молодежном;

озеро Силикатное на проспекте Ленина, 23;

озеро Сортировочное, пляж в Березовой роще;

озеро Сортировочное, пляж на улице Архангельской;

озеро у больницы № 39;

озеро Лунское;

озеро Пестичное;

озеро Светлоярское, пляж на улице Мокроусова;

озеро Светлоярское, пляж на улице Гаугеля.

Купальный сезон открылся в Нижнем Новгороде с 1 июня. Спасатели дежурят ежедневно с 10:00 до 19:00 на 15 городских пляжах.

Анастасия Еремина