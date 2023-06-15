Худрук театра «У Моста» объяснил свою просьбу перевести учреждение на содержание края

Художественный руководитель МБУК «Театр “У Моста”» Сергей Федотов подтвердил, что направил губернатору Прикамья письмо, в котором просит перевести учреждение из ведения мэрии в подчинение регионального министерства культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Хомутов, Коммерсантъ Фото: Александр Хомутов, Коммерсантъ

В беседе с «РБК-Пермь» господин Федотов пояснил, что на это было четыре причины. Во-первых, он напомнил, что до 2009 года театр был в краевом подчинении, и в ведение муниципалитета был переведен против желания коллектива учреждения. Вторая причина — статус краевого учреждения выше муниципального. В-третьих, худрук «У Моста» отметил, что на гастролях театр представляет весь Пермский край. В-четвертых, финансирование краевого театра выше муниципального. Сергей Федотов добавил, что театр не получал финансирования на ремонт в статусе муниципального учреждения и все делал за собственные средства.

О том, что Сергей Федотов направил в правительство края письмо с просьбой о переводе театра «У Моста» на региональное содержание, стало известно в начале этой недели. Как сообщали источники «Ъ-Прикамье», основной причиной такого решения стала как раз перспектива получения большего финансирования, чем на попечении муниципалитета. Сам господин Федотов ситуацию тогда не комментировал.

Театр «У Моста» был основан Сергеем Федотовым в 1988 году. По информации на сайте учреждения, в статусе городского оно находится с 1992 года. Согласно опубликованной театром отчетности, в 2022 году в нем было сыграно по муниципальному заданию 372 спектакля. На эти цели учреждению из бюджета Перми было выделено 61,4 млн руб., еще 291 тыс. руб. театру предоставили на содержание муниципального имущества и уплату налогов. Информации о доходах театра в документах нет, в Kartoteka.ru финансовые показатели МБУК не раскрываются.