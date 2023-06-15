Скончался воронежский архитектор Игорь Целярицкий

На 66 году жизни в Воронеж умер архитектор Игорь Целярицкий, об этом сообщили воронежском отделении Союза архитекторов России. Соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Александр Гусев.

«Игорь Эрастович, будучи талантливым архитектором и педагогом, безусловно, оставил добрый след о себе. Его секреты мастерства сегодня применяют на практике многочисленные ученики»,— написал губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что «зримая память об архитекторах долго живет в обществе».

Сергей Калашников

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