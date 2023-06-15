Компания Toyota анонсировала водородный гиперкар GR H2 Racing Concept, который создан с прицелом на гонки спортпрототипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран GR H2 Racing Concept

Фото: Toyota GR H2 Racing Concept

Фото: Toyota

Заявлено, что автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе двигателя внутреннего сгорания, который в качестве источника топлива использует водород. Ожидается, что GR H2 Racing Concept может появиться в гонках в 2026 году, если технический регламент чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC позволит использовать такую технику.

Дебют GR H2 Racing Concept приурочили к марафону «24 часа Ле-Мана» — прототип проехал демонстрационный круг по трассе «Сартэ» под управлением президента Toyota Акио Тойоды.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK