Компания Toyota анонсировала водородный гиперкар GR H2 Racing Concept, который создан с прицелом на гонки спортпрототипов.
GR H2 Racing Concept
Фото: Toyota
Заявлено, что автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе двигателя внутреннего сгорания, который в качестве источника топлива использует водород. Ожидается, что GR H2 Racing Concept может появиться в гонках в 2026 году, если технический регламент чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC позволит использовать такую технику.
Дебют GR H2 Racing Concept приурочили к марафону «24 часа Ле-Мана» — прототип проехал демонстрационный круг по трассе «Сартэ» под управлением президента Toyota Акио Тойоды.
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