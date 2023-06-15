ПМЭФ-2023: В Кронштадте построят центр военно-патриотического воспитания

В Кронштадте появится учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард. Морской». Соответствующее соглашение о намерении подписали на Петербургском экономическом форуме 2023 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

«Авангард. Морской» по плану станет единым центром проведения обязательных военно-учебных сборов во всем Северо-Западном федеральном округе. Ожидаемая мощность — 40 смен в год по 400 человек каждая. Молодежь будет изучать в центре основы военного дела, морское дело и технические науки.

«По решению Президента России Кронштадт сегодня становится не только главным хранителем памяти о славной истории российского флота, но и центром патриотического воспитания. Создание центра "Авангард" — важный для города и для всей страны проект»,— прокомментировал подписание соглашения Александр Беглов.

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