Завод по выпуску медицинской ваты из льна в Омской области продан за 130,6 млн рублей

ООО «СТ-Механизация» приобрело завод по производству медицинской ваты из льна в Омской области. Актив обошелся покупателю в 130,6 млн руб.

Предприятие было продано в рамках банкротства ООО «ЛенОм». В состав лота вошли здания главного и вспомогательного корпусов, земельный участок, оборудование и т. д. По сообщению организатора торгов, компания «СТ-Механизация» была единственным участником торгов, сделка с ней заключается по начальной цене.

Производственный комплекс «ЛенОм» расположен в городе Калачинске. Он начал работу в 2011 году, запустив производство медицинской ваты изо льна. Проектная мощность предприятия составила около 770 тыс. т в год, однако завод выпускал не более 120 тыс. т. Как сообщал «Ъ-Сибирь», процедура наблюдения была введена в ООО «ЛенОм» в 2015 году по иску Федеральной налоговой службы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», московское ООО «СТ-Механизация» занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. Его единственным учредителем с мая 2023 года указан закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Прогресслэнд».

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Валерий Лавский