RUTUBE ищет таланты

Продюсерский центр Insight People совместно с видеохостингом RUTUBE провел марафон «Мое шоу на RUTUBE».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE Фото: Пресс-служба RUTUBE Алина Зиннатуллина, генеральный директор Insight People Фото: Пресс-служба RUTUBE Следующая фотография 1 / 2 Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE Фото: Пресс-служба RUTUBE Алина Зиннатуллина, генеральный директор Insight People Фото: Пресс-служба RUTUBE

Эксперты центра не только организовали лекции и вебинары, но и дали возможность участникам проработать свои идеи на практике и получить обратную связь от опытных наставников. В течение полутора месяцев каждый из резидентов формировал уникальную концепцию своего шоу, чтобы представить ее на суд профессионалов.

В жюри медиаменеджеры и эксперты индустрии: Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE, Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3, Семен Молоканов, генеральный продюсер ООО «Пензфильммаш», Женя Искандарова, стендап-комик, амбассадор RUTUBE, Алина Зиннатуллина, генеральный директор Isight People.

Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE:

— Мы всегда говорим, что наша главная цель — стать социальным лифтом для молодых авторов. Сегодня мы увидели множество действительно оригинальных и интересных проектов в совершенно разных жанрах от участников со всей России. И, несмотря на то, что большинство блогеров впервые презентовали на подобном уровне, у вышедших в финал работ было нечто общее: уникальные идеи, идущие вразрез с устоявшимися подходами и трендами. Уверен, что у многих ребят откроются широкие возможности для творческого развития на RUTUBE.

Алина Зиннатуллина, генеральный директор Insight People:

— На форуме наши резиденты представили отличные проекты. Все работы очень разные. Многие связаны с личным опытом и представляют собой хорошо проработанные сценарии, которые уже завтра можно смело запускать в работу для создания профессиональных шоу. Часть проектов, кстати, потенциально могут быть коммерчески успешными: под них смело можно найти спонсоров и сделать хороший продукт для продвижения в той или иной сфере бизнеса. Все работы наших резидентов заслуживают внимания и высокой оценки. В очередной раз эти достижения свидетельствуют о том, что резиденты Insight People — это лидеры общественного мнения, которые формируют тренды и имеют уникальный, в большинстве своем очень зрелый и профессиональный творческий почерк.

По итогам финального питчинга жюри выбрало тройку лучших проектов для реализации на RUTUBE:

1. Вера Трефилова (Ижевск), проект «А как у них»;

2. Кристина Сурчилова (Нижний Новгород), проект «Псы-путешественники»;

3. Кирилл Меньшиков (Владимир), проект «Я смогу».

Также специальный приз жюри получила Ольга Логинова (Пенза). Ее проект в дальнейшем будет реализован при поддержке ООО «Пензфильммаш».

Все победители получат полную финансовую и редакторскую поддержку национального видеохостинга в создании и запуске пилотного эпизода оригинального шоу на видеохостинге.

ООО «Руформ»