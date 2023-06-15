СКР расследует гибель женщины и ребенка при пожаре в Нытвенском округе

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в Новоильинском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По данным следствия, ночью 15 июня 2023 года в поселке Новоильинском Нытвенского округа загорелся жилой деревянный дом на Заречной улице. После тушения пожара, который, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания, были обнаружены тела хозяйки дома 1967 года рождения и ее внука 2022 года рождения.

На месте происшествия работает группа опытных следователей и следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник, продолжается осмотр места происшествия.