Приговор экс-директору автобазы госсовета Удмуртии по делу о взяточничестве вступил в силу

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении экс-директора автобазы госсовета региона. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток (ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что мужчина заключал контракты на оказание услуг и поставку товаров от коммерческих организаций по завышенной стоимости. За это он получил от контрагентов взятку в сумме более 280 тыс. руб.

Свою вину мужчина признал. Ему назначили четыре года лишения свободы условно, а также испытательный срок на три года.