В спецприемнике полиции в Ростове умер арестованный активист Анатолий Березиков

В Ростове-на-Дону 14 июня умер арестованный по подозрению в расклеивании антивоенных листовок Анатолий Березиков. Мужчина находился под арестом в спецприемнике и должен был быть освобожден на следующий день, сообщила в своем Telegram-канале правозащитница Татьяна Спорышева, которая также представляла интересы задержанного.

Анатолий Березиков был арестован 11 мая текущего года за административное правонарушение — мелкое хулиганство (ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ). Срок нахождения под стражей мужчина отбывал в спецприемнике по адресу пер. Семашко, 1. 21 мая, когда истек срок наказания, сразу после выхода из учреждения Анатолия Березикова вновь задержали, отправили в суд, где ему назначили наказание в виде заключения под стражу до 31 мая.

Как сообщила в жалобе Ростовскому областному суду (опубликована Татьяной Спорышевой) адвокат задержанного Ирина Гак, в период ареста к Анатолию Березикову якобы приходил следователь ФСБ, который сообщил ему, что он вновь будет оставлен под стражей, так как против него готовится уголовное дело.

31 мая после выхода из спецприемника, Анатолию Березикову вновь назначили наказание в виде ареста за административное правонарушение сроком до 15 июня. В ходе заседания он сообщил своему адвокату Татьяне Спорышевой, что опасается за свою жизнь.

14 июня адвокат Ирина Гак узнала, что Анатолий Березиков умер. Причины и обстоятельства его смерти пока не известны.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области ситуацию журналистам пока не прокомментировали.

Анастасия Назарова