«Россети» вложат 20 млрд рублей в развитие сетевого комплекса Красноярского края до конца 2024 года

В ближайшие два года совокупный объем инвестпрограмм «Россети Сибирь» и филиала МЭС Сибири в Красноярском крае составит 20 млрд руб. На 2023 год на ремонтную кампанию в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону в крае было направлено 2,5 млрд руб. (+14% к 2022 году), сообщает пресс-служба «Россети Сибирь».

По словам гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, ключевые проекты группы связаны с «увеличением провозной способности участка Транссиба на территории региона, а также с разработкой месторождений Ведуга, Олимпиада и Благодатное в Северо-Енисейском золотом поясе».

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Оксана Павлова