В Цемдолине откроют третий виртуальный концертный зал на Кубани

Третий виртуальный концертный зал в Краснодарском крае откроют в селе Цемдолина в Доме культуры «Кубань». Он появится уже летом 2023 года по нацпроекту «Культура», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Для создания виртуального концертного зала на 2,5 млн руб. было закуплено и смонтировано оборудование: экран, проектор и звуковые системы. За счет этого в режиме онлайн для жителей села будут транслировать федеральные и региональные культурные программы с эффектом присутствия на живом концерте.

Дом культуры является единственным досуговым учреждением в Цемдолине. В нем занимаются более 400 человек, объединенных в 31 творческий коллектив. Каждый год в доме культуры проводят около 400 мероприятий. В 2023 году он стал победителем нацпроекта регионального проекта «Цифровая культура».

Татьяна Ручкина

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