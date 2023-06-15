ФСБ сообщила о задержании жителей Пятигорска, планировавших теракт в здании МВД

В УФСБ Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Пятигорска, примкнувших к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Дело расследуется по трем статьям: попытка совершения теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Как уточнили в пресс-службе УФСБ Ставропольского края, «став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство"», мужчины «планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД России в Пятигорске». Оба фигуранта уголовного дела были задержаны оперативниками краевого УФСБ.

В ходе обысков по местам проживания граждан сотрудники регионального УФСБ обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и символику ИГ.

Оба фигуранта уже дали признательные показания.

Александра Ларинцева, Пятигорск