В Ярославле начали производить земснаряды-амфибии

В Ярославле запущено производство многофункциональных земснарядов-амфибий «Лангуст». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Региональные власти признали продукцию АО «Ярославский речной порт» импортозамещающей. Земснаряды-амфибии нужны для добычи полезных ископаемых, восстановления обмелевших русел судоходных рек, создания рельефа берегов, строительных работ на береговых линиях. Первый земснаряд из Ярославля был готов в декабре 2022 года. Технику отправили в Новосибирск, она работает на очистке золоотвала для местной ТЭЦ.

Сейчас на предприятии строится два земснаряда для крупной российской компании, предприятие готово производить 10 амфибий в год. По воде техника передвигается с помощью винторулевой колонки, на суще помогает механизм экскаватора и специальные сваи. По словам руководителей производства, аналога судов такого класса в России не производятся.

Алла Чижова