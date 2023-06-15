В Первоуральске вынесли приговор по делу о мошенничестве с персональными данными работников мэрии

Первоуральский городской суд вынес обвинительный приговор двум местным жительницам по делу о мошенничестве с персональными данными сотрудников городской администрации, говорится в сообщении официального telegram-канала прокуратуры Свердловской области. В результате они оформили 114 договоров займа в микрофинансовой организации «МигКредит» на общую сумму более 8,4 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что с октября 2018 года по май 2019 начальник отдела по расчетам с персоналом и оплате труда Первоуральского муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерских услуг» предоставляла персональные данные, включая копии паспортов и иных личных документов, сотрудников администрации Первоуральска работнику «МигКредит». Та формировала заявки на получение займа. Денежные средства подельницы делили.

Женщины признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Одной подсудимой суд назначил три года один месяц лишения свободы, второй — два года десять месяцев два дня, с лишением права управления транспортными средствами на один год 18 дней. Обе будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

«С граждан, на которых были оформлены кредитные обязательств, суммы долга были списаны»,— говорится в сообщении областной прокуратуры.

Анастасия Таначева

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