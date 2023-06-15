170 детей в Удмуртии пострадали от укусов животных с начала года

С начала 2023 года в Республиканскую детскую клиническую больницу в столице Удмуртии обратились 170 детей, которые пострадали от укусов животных. Чаще всего животные кусают за руки, ноги и лицо, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

При этом показатель в сравнении с предыдущими двумя годами значительно вырос. Так, в 2022 году в больницы из-за аналогичных причин обратились 150 детей, в 2021 — 135.

Как подчеркнула госпожа Пинчук, в каждом случае необходимо обратиться за медицинской помощью. Врачи обработают рану, наложат швы и назначат курс вакцинации против бешенства. В настоящее предусмотрено шесть инъекций в плечо в течение трех месяцев.