Музыкальные компании подали иск к Twitter на $255 млн за нарушение авторских прав

Американская национальная ассоциация музыкальных издательств (NMPA) от имени входящих в нее издателей подала иск к сети микроблогов Twitter, обвинив ее в нарушении авторских прав музыкантов и исполнителей. Ассоциация требует от Twitter компенсации ущерба на сумму $250 млн. Иск подан в федеральный окружной суд Нашвилла (штат Теннесси).

NMPA представляет интересы в том числе таких музыкальных издательств, как Sony Music Publishing, Warner Chappell, BMG Rights Management и Universal Music Publishing Group. В иске указываются около 1,7 тыс. музыкальных композиций, в отношении которых, как утверждает истец, нарушены авторские права.

Ассоциация считает, что Twitter «допускает и поощряет» нарушение авторских прав. По мнению членов ассоциации, соцсеть получает «гигантские прибыли от доступности нелицензированной музыки, не платя за нее необходимые лицензионные сборы». А это, говорится в иске, дает Twitter «несправедливое преимущество» перед конкурентами, включая TikTok, Facebook и Instagram (принадлежат Meta Platforms, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), YouTube, Snapchat, которые платят за лицензию.

В заявлении главы NMPA Дэвида Израелита отмечается, что Twitter — крупнейшая соцсеть, которая «отказалась лицензировать миллионы песен, размещенных на ее платформе». Как заявляют члены ассоциации, они неоднократно обращались к Twitter с требованием оплаты лицензионных сборов, однако нарушения авторских прав не прекратились и после смены в октябре 2022 года главы Twitter. Истец требует компенсации в размере $150 тыс. за каждую из 1,7 тыс. композиций, в отношении которых есть нарушение авторских прав, то есть в общей сложности около $255 млн.

Twitter пока не прокомментировала поданный к нему иск.

Алена Миклашевская