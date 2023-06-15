В «Трактор» возвращаются два воспитанника

Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракты с вратарем Никитой Подскребалиным и защитником Евгением Петриковым. Соглашения рассчитаны на один сезон, сообщают в челябинской команде.

Оба игрока — воспитанники хоккейной школы «Трактора». Выступали за белых «Медведей» и «Челмет». 28-летний Евгений Петриков дебютировал в КХЛ в составе «Трактора» в феврале 2017 года. Также выступал за тюменский «Рубин», «Ростов» и тольяттинскую «Ладу».

25-летний Никита Поскребалин последние два года представлял ханты-мансийскую «Югру».

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