Госдума поддержала законопроект Курултая Башкирии о взыскании расходов с нелегальных перевозчиков

Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального закона, предложенного Курултаем Башкирии, о возложении на нелегальных переводчиков расходов на эвакуацию их транспорта, сообщили в пресс-службе башкирского парламента. Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Курултай предложил применять по отношению к нелегальным автоперевозчикам «более эффективную меру воздействия — задержание транспортного средства»,— отметил председатель парламента республики Константин Толкачев. По его словам, сейчас на автомобили, которые перевозят пассажиров без карты маршрута, органы государственного автодорожного надзора налагают арест. При этом расходы на эвакуатор, хранение автомобилей, их охрану ложатся на органы местного самоуправления, что «крайне затратно» для небольших муниципалитетов. «Мы же предлагаем применять в отношении нарушителей задержание транспортного средства — эта мера предполагает, что расходы на перемещение и хранение задержанного автомобиля до уплаты штрафа возлагаются на самого нарушителя»,— добавил он.

Майя Иванова

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