В Ярославском районе из окна выпал 8-летний ребенок

В Ярославском районе 14 июня из окна 2 этажа частного дома выпал мальчик 2015 года рождения. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

В ведомстве поясняют, что ребенок облокотился на москитную сетку и выпал, хотя, по предварительной информации, находился дома под присмотром взрослых. Мальчика с травмами госпитализировали.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с родителями проведена профилактическая беседа. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении УМВД.

Алла Чижова