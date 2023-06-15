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В Ярославском районе из окна выпал 8-летний ребенок

В Ярославском районе 14 июня из окна 2 этажа частного дома выпал мальчик 2015 года рождения. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: Ъ-Ярославль

Фото: Ъ-Ярославль

В ведомстве поясняют, что ребенок облокотился на москитную сетку и выпал, хотя, по предварительной информации, находился дома под присмотром взрослых. Мальчика с травмами госпитализировали.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с родителями проведена профилактическая беседа. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении УМВД.

Алла Чижова

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