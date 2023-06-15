Смольный передал нежилое здание на Песочной улице в Репино в аренду гостиничному бизнесу

Нежилое здание на Песочной улице в поселке Репино в Санкт-Петербурге передали в аренду гостиничному бизнесу в качестве госпреференции. Об этом 14 июня пишет пресс-служба комитета имущественных отношений города.

Речь идет о помещении площадью 928,8 кв. м. Яна Песочной улице, 10В, лит. «А». Здание имеет три этажа, несколько входов с улицы и двора. На объекте подключены коммунальные сети, здание перейдет для использования гостиничным бизнесом.

Договор аренды подписан и передан для государственной регистрации.

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