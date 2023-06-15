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7-летнего сбежавшего из дома мальчика отыскали в Ижевске

В столице Удмуртии полицейские отыскали пропавшего 7-летнего мальчика, сбежавшего из дома в районе улицы Орджоникидзе. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ориентировка на поиск ребенка поступила около полуночи.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Наряд патрульно-постовой службы полиции начал опрашивать встречающихся людей, а также просматривать камеры видеонаблюдения. В результате удалось установить местонахождение ребенка.

В настоящее время проводится проверка. Жизни мальчика ничего не угрожает.

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