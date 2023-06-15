Акции «Шебекинских комбикормов» за 137 млн рублей выкупила структура группы «Ресурс»

Победителем торгов в форме публичного предложения по продаже акций АО «Шебекинские комбикорма» стало ООО «Белгородский бройлер», предложившее 137 млн руб. при начальной стоимости 160,5 млн руб., сообщил организатор торгов ООО «Правовое бюро».

Речь идет о 119,45 млн именных обыкновенных бездокументарных акций, не обремененных залоговыми требованиями (стоимостью 152 млн руб.), а также 42,82 млн акций, находящихся в залоге ООО «Ставропольский бройлер» (стоимостью 26 млн руб.).

Предыдущие торги в форме открытого аукциона с начальной ценой 178,35 млн руб. и 160 млн руб. были признаны несостоявшимися.

«Шебекинские комбикорма» были созданы на базе «Шебекинских кормов»; уставный капитал новой компании составил 164,9 млн руб. Он был разделен на 164,9 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Аналогичная процедура замещения активов проводится и на других бывших белгородских активах «Белой птицы». Инициатором процедуры выступает новый инвестор, группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова (в нее входит и ООО «Белгородский бройлер»). Группа «Ресурс» арендовала белгородские площадки птицеводческого холдинга «Белая птица» и выкупила права требования к ним.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Белгородский бройлер» зарегистрировано в 2021 году, уставный капитал - 20 тыс. руб. Виктору Наурузову принадлежит 1%, 99% - у ООО «Тамбовский бройлер», бенефициаром которого является структура группы «Ресурс» ООО «Ставропольский бройлер».

Подробнее о замещении активов на базе белгородских предприятий «Белой птицы» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».