В Самарской и Оренбургской областях растет спрос на ипотеку на ИЖС

Жители Самарской области и Оренбуржья проявляют наибольший интерес в Поволжье к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Объем средств, выданных жителям Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей на ИЖС в Сбере, увеличился в восемь раз и составил 3,4 млрд рублей. По прогнозу кредитной организации, смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС будет продолжаться. В текущем году доля таких займов в общем объеме ипотеки может достичь 6%.

В банке также отметили, что в мае текущего года обновлен рекорд по ипотеке на ИЖС. За отчетный период выдано 8,2 тыс. кредитов на 35,3 млрд руб.

Андрей Сазонов