ПМЭФ-2023: ОЭЗ «Санкт-Петербург» подписала соглашения с пятью резидентами на 8 млрд рублей

Правительство Санкт-Петербурга и АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» подписали трехсторонние соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ «Санкт-Петербург». Общий объем привлекаемых инвестиций составит более 8 млрд рублей, по итогам реализации проектов будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест.

Документы были подписаны с ООО «НПО «Супротек-Инжиниринг», ООО «Альфа Горизонт. Технологии нефтесервиса», ООО «Квантрум», ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации» и ООО «ПК «ГТС».

Как рассказала «Ъ-СПб» генеральный директор АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"» Тамара Рондалева, зона пополнилась тремя новыми резидентами, а еще две компании откорректировали свои бизнес-планы и наращивают свои мощности. «Мы рассчитываем, что до конца года привлечем еще как минимум три резидента на текущие земельные участки, но в планах у нас расшириться на третью площадку»,— добавила она.

Вячеслав Калашников

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