Краснодар стал единственным городом в РФ, где не изменились цены на вторичное жилье

Краснодар стал единственным городом, где цены на вторичное жилье с начала года не изменились. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Средняя цена одного «квадрата» в столице Кубани в начале года и в мае составляла 97,8 тыс. руб. В Сочи зафиксировали снижение цен на 1,3%, до 222,7 тыс. руб.

Больше всего цены снизились на вторичную недвижимость в Москве — на 1,5%, до 254 тыс. руб. Самое большое повышение зафиксировано в Кирове — на 7,8%, до 75 тыс. руб. Второе место по повышению цен на жилье занимает Челябинск (на 7,1%, до 68,3 тыс. руб.), третье — Волгоград и Пермь, где цены повысились на 7%, до 68,3 тыс. руб. и 76 тыс. руб. соответственно.

«Средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке в начале 2023 года составляла 89,6 тыс. руб., к маю она увеличилась на 2,3%, до 91,7 тыс. руб. Усредненная стоимость объекта выросла также на 2,3%, с 4,3 млн до 4,4 млн руб.»,— отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Татьяна Ручкина

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