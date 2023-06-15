В Челябинске направят почти 300 млн рублей на капремонт канализационного коллектора

Муниципальное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта участка канализационного коллектора в центре Челябинска. Начальная цена контракта составляет 296,3 млн руб. Объявление размещено на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, планируется капитально отремонтировать самотечный коллектор городской системы водоотведения по улице Российской – на участке от проспекта Ленина до улицы Труда. Работу будут проводить открытым способом с разбивкой ремонтируемого коллектора на четыре участка. Для перекачки стоков проложат временный трубопровод. Работы на объекте должны начаться не позднее 1 сентября этого года, завершиться – до 1 ноября 2024-го.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня. В этот же день планируется подвести итоги торгов.

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