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Более 5 млн рублей выманила лжеброкер у жителя Навашино

В попытке заработать на инвестициях 59-летний житель города Навашино перевел более 5 млн руб. телефонной мошеннице, которая представилась брокером — посредником между продавцом и покупателем — в интернет-магазине. Об этом сообщили в нижегородском управлении МВД России.

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ

Потерпевший рассказал полиции, что злоумышленница убедила его перейти по ссылке в мессенджере и вложить деньги. Получив средства, лжеброкер перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Злоумышленнице может грозить до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Елена Ковалева

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