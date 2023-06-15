За ложное сообщение о минировании отдела полиции новосибирец получил срок

Житель Новосибирска Василий Василенко признан судом виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 3 ст. 207 УК РФ – максимальное наказание от 6 до 8 лет лишения свободы).

Согласно данным следствия, в прошлом году 35-летний фигурант дела позвонил со своего телефона в полицию и сообщил о минировании отдела № 6 «Октябрьский». Сотрудниками правоохранительных органов было обследование здание, взрывных устройств обнаружено не было. Звонившего в полицию мужчину задержали. Свою вину он признал.

Суд назначил ему 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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Оксана Павлова